Российские войска за сутки уничтожили более 170 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В зоне специальной военной операции за сутки уничтожены крылатая ракета "Фламинго" и 171 пункт управления беспилотной авиацией армии Украины, сообщили в воскресенье пресс-центры российских группировок войск.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе крылатая ракета "Фламинго", 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По его словам, военные уничтожили 52 пункта управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи ВСУ.

Начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев сообщил о поражении силами группировки 55 пунктов управления БПЛА, 10 складов с запасами материальных средств, 96 антенн связи и БПЛА, 97 беспилотников самолетного типа украинской армии.

Подразделения группировки "Восток" уничтожили 38 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, проинформировал представитель группировки Дмитрий Миськов.

Офицер пресс-центра группировки "Север" Андрей Шершнев сообщил, что военнослужащие группировки ликвидировали 26 украинских пунктов управления БПЛА, сбили 385 дронов самолетного типа.