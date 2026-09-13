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Ушаков прокомментировал возможность трёхсторонней встречи по Украине

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Прогресс по территориальному вопросу в украинском урегулировании облегчит дальнейшее движение по пути достижения договоренностей, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Сейчас нужно согласовать по территориальному вопросу. Но есть еще и многие другие вопросы. Их действительно много и действительно масса, которые предстоит еще согласовать. Но, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренностей", - сказал он в интервью "Известиям", отвечая на вопрос, готовится ли уже трехсторонняя встреча РФ-США-Украина.

Ушаков также выразил мнение, что в Вашингтоне стали лучше понимать позицию Москвы.

"У нас есть ощущение, что они стали лучше понимать, поскольку они провели многочасовую беседу с нашим президентом", - пояснил он.

Юрий Ушаков РФ США Украина
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