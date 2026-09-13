Более 280 тонн топлива по сниженной цене поступит в продажу в Крыму в воскресенье

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Более 280 тонн топлива по субсидированным ценам реализуют на 90 автозаправочных станциях Крыма в воскресенье, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

"Сегодня на 90 АЗС Крыма организована продажа топлива по сниженным ценам. Всего в розничную сеть направлено 284 тонны топлива", - написал Гоцанюк в своем канале в Max.

По его данным, с 8:00 на 44 АЗС сети "Атан" реализуют бензин АИ-92 (в продажу поступило 125 тонн). С 18:00 на 46 АЗС сети "ТЭС" начнется продажа бензина АИ-95 (69 тонн) и дизельного топлива (90 тонн).

В субботу топливо по льготной цене продавали в Крыму на 88 АЗС, в реализацию поступило 243 тонны. В целом в сентябре в республику ожидается поставка 60 тыс. тонн топлива.