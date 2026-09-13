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Несколько домов получили повреждения при атаке БПЛА в Нижнекамске

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Повреждения есть в нескольких домах Нижнекамска после атаки БПЛА, сообщает мэр города Радмир Беляев в воскресенье.

"После сегодняшней атаки в некоторых домах есть повреждения: выбиты окна, появились трещины в оконных рамах", - написал Беляев в Мах.

Мэр призвал жителей, чье имущество пострадало, позвонить в службу учета претензий граждан, чтобы их обращения были зафиксированы.

Городские службы продолжают работать над устранением последствий произошедшего.

Ранее сообщалось, что ранним утром в воскресенье Нижнекамск подвергся атаке вражескими БПЛА.

В результате налета повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание, его ликвидируют, производственный процесс не остановлен.

Под удар попали мирные жители. В результате атаки на жилой дом есть 4 пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

Один беспилотник попал в дерево и в результате удара повредил стоявший рядом автомобиль, в нем находилось 4 молодых человека. Двое погибли, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Всего пострадавших на гражданских и промышленных объектах - 12 человек. Их состояние под пристальным вниманием врачей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Нижнекамск Татарстан
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