БПЛА атаковали промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Нижнекамск (Татарстан) ранним утром в воскресенье подвергся атаке БПЛА, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"В результате налета повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание, его ликвидируют, производственный процесс не остановлен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что есть пострадавшие: всего на гражданских и промышленных объектах пострадали 12 человек.

"Их состояние под пристальным вниманием врачей", - добавляет пресс-служба главы Татарстана.