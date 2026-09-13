Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на воскресенье нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые обеспечивали перевозку военных грузов из стран Европы, заявили в Минобороны РФ.

"Поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, обеспечивающие перевозку военных грузов из стран Европы", - говорится в сообщении министерства.