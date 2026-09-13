Военные РФ нанесли удары по логистическим центрам в Николаеве

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные поразили дронами "Герань-4" логистические центры в районе Николаева, заявили в Минобороны РФ.

"Расчеты БПЛА "Герань-4 Сикер" поразили логистические центры в районе н.п. Николаев", - говорится в сообщении ведомства.

"Вооруженными силами Российской Федерации регулярно наносятся удары по пунктам управления БПЛА, складам и логистическим центрам, применяемым для доставки и хранения военного имущества, включая беспилотники или комплектующие для них. Подразделения войск беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способные уничтожить любую цель на всей украинской территории", - сообщили в министерстве обороны.

Минобороны в воскресенье распространило кадры ударов