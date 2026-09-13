ВСУ более 164 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 164 атаках с украинской стороны по территории региона за сутки.

Удары были нанесены по Белгороду и 16 округам. ВСУ совершили 11 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и пять раз сбросили с БПЛА взрывные устройства.

За сутки над регионом сбили 185 БПЛА.

В результате украинских атак один человек погиб, трое пострадали. Двое пострадавших продолжают лечение в стационаре, уточнил Шуваев.