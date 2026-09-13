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Путин призвал укреплять потенциал Нового банка развития БРИКС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Россия выступает за увеличение возможностей Нового банка развития БРИКС, так как потребности в финансировании с его стороны существенно превышают те объемы, которые предоставляются через этот финансовый институт сейчас.

"Актуальной видится задача дальнейшего укрепления потенциала Нового банка развития БРИКС и актуализации его бизнес-модели. По линии банка уже профинансировано 123 проекта почти на $40 млрд. Это, конечно, хороший результат, однако потребности в финансировании гораздо выше", - сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в формате "аутрич" /"БРИКС+".

По его словам, помочь удовлетворить такие потребности могла бы новая инвестиционная платформа.

"Благодаря использованию современных финансовых технологий, включая цифровые активы, она позволит привлекать долгосрочные капиталы, в том числе частные, не только в страны БРИКС, но и, что очень важно, уважаемые друзья, и в экономики наших партнеров на глобальном Юге и Востоке", - добавил он.

Путин также напомнил об инициативах, которые составляли основу повестки российского председательства в БРИКС в 2024 году.

"У государств нашего объединения имеются собственные, независимые от внешней конъюнктуры каналы движения товаров, услуг, капиталов. Они уже позволяют эффективно проводить коммерческие, банковские, финансовые и инвестиционные операции, причем не обращая внимания на давление извне. Прошу внимательно присмотреться и к выдвинутым Россией, как представляется, перспективным инициативам по оптимизации нашего сотрудничества. Речь о выстраивании платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуры БРИКС, учреждении в объединении перестраховочного механизма и Зерновой биржи. Убежден, что все эти механизмы в будущем могут быть использованы и странами-участницами, и партнерами БРИКС", - заявил президент.

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