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Три десятка подростков задержали в Вологде за кражу из магазина

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские в Вологде задержали более 30 несовершеннолетних за кражу в магазине, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в воскресенье.

"В дежурную часть поступила информация о группе подростков, которые зашли в супермаркет, расположенный на улице Петина, похитили продукты питания и убежали. Забрали шоколадки, йогурты, фрукты", - говорится в сообщении.

Задержан в общей сложности 31 подросток в возрасте от 9 до 16 лет.

Как установлено, один из задержанных, 2014 года рождения, является администратором группы в соцсети, где было размещено объявление о сборе подростков.

По словам несовершеннолетних, изначально они собрались погулять, умысел на хищение продуктов в магазине возник спонтанно.

Как отмечает пресс-служба, в настоящее время работа с детьми продолжается, устанавливаются все обстоятельства, сумма ущерба.

Вологда МВД
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