Три десятка подростков задержали в Вологде за кражу из магазина
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские в Вологде задержали более 30 несовершеннолетних за кражу в магазине, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в воскресенье.
"В дежурную часть поступила информация о группе подростков, которые зашли в супермаркет, расположенный на улице Петина, похитили продукты питания и убежали. Забрали шоколадки, йогурты, фрукты", - говорится в сообщении.
Задержан в общей сложности 31 подросток в возрасте от 9 до 16 лет.
Как установлено, один из задержанных, 2014 года рождения, является администратором группы в соцсети, где было размещено объявление о сборе подростков.
По словам несовершеннолетних, изначально они собрались погулять, умысел на хищение продуктов в магазине возник спонтанно.
Как отмечает пресс-служба, в настоящее время работа с детьми продолжается, устанавливаются все обстоятельства, сумма ущерба.