В Брянской области за сутки уничтожили 90 БПЛА

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки БПЛА на регион.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 90 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем канале в мессенджере Мах в воскресенье.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, включая Брянскую область.