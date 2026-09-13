Число пострадавших от атаки БПЛА на Кубань выросло до трех

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки на Славянск-на-Кубани (Краснодарский край) пострадали трое, сообщает оперштаб региона в воскресенье.

"Количество пострадавших при атаке на Славянск-на-Кубани увеличилось до трех. Двоих госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Славянском районе устраняют последствия атаки БПЛА. На территории одного из предприятий начался пожар, обломками БПЛА поврежден газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани, также повреждены четыре домовладения и поликлиника.