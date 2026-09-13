Патрушев заявил, что сопровождение российских судов кораблями ВМФ помогает защитить их

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что сопровождение российских судов кораблями Военно-морского флота РФ помогает защитить их от захвата.

"То, что наши корабли (сопровождают), конечно, помогает", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Патрушев также отметил, что страны Запада услышали послание президента РФ о захвате российских судов, но в принятии решений они руководствуются своими интересами.

"Я не думаю, что они ориентируются только на нас, они ориентируются на себя, они вырабатывают различные санкции и так далее. (...) То, что услышали, это так", - сказал помощник президента РФ.