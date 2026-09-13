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Руководство Московского вокзала Петербурга задержали после кражи у пассажира

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Начальника Московского вокзала Петербурга, его заместителя и сотрудницу камеры хранения задержали по делу о краже, сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы в воскресенье.

Артур Журавлев, Ольга Сидор и Любовь Кулькова заключены под стражу по 10 ноября, говорится в сообщении.

По версии следствия, начальник Московского вокзала Журавлев, его заместитель Сидор и кладовщик Кулькова сговорились похищать имущество из камеры хранения забытых и невостребованных вещей.

Так, Кулькова получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на пункте досмотра.

"Достоверно зная о том, что пассажир ищет рюкзак, Кулькова составила акт без указания принадлежавших пассажиру 702,2 тыс. рублей, $1,4 тыс., 200 евро, 2 тыс. китайских юаней, 50 турецких лир, 20 израильских шекелей, 2 тыс. казахстанских тенге, 210 сербских динаров, 1 тыс. японских йен и 300 белорусских рублей. Иностранная валюта в пересчете на рубли составила не менее 174,2 тыс. рублей, а общая сумма похищенного - не менее 876,5 тыс. рублей", - полагает следствие.

После этого Кулькова якобы передала деньги Сидор, а та - Журавлеву, который положил их в сейф в своем кабинете.

По информации пресс-службы судов, пассажиру вернули рюкзак без денег. 26 августа хранившуюся в нем сумму изъяли в кабинете Журавлева.

Фигурантов задержали 11 сентября.

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