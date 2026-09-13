Минобороны РФ сообщило об ударах по логистическим центрам в Одесской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в воскресенье днем поразили связанные с ВСУ логистические центры в Ильичевке, Усатово и Теплодаре Одесской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что в населенном пункте Ильичевка поражен логистический центр "Новая Почта", осуществляющий хранение и распределение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству беспилотников.

По данным Минобороны, в районе Усатово поражен логистический центр; в Теплодаре нанесен удар по центру "Блум", в котором хранились грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.