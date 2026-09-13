Объект инфраструктуры поврежден дроном в Белгородской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Повреждения жилых домов, автомобилей и объекта инфраструктуры зафиксированы после атак беспилотников в нескольких населенных пунктах Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье.

"В селе Грузское Борисовского округа в результате удара беспилотника поврежден объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также, по данным оперштаба, в Грайвороне при детонации двух FPV-дронов повреждены частный дом и два легковых автомобиля, один из которых загорелся. Еще один дрон повредил гараж и легковой автомобиль. В результате атаки очередного беспилотника также повреждены забор и навес частного дома.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал частный дом - повреждены внутренняя отделка, стены и кровля. После детонации еще одного FPV-дрона повреждена кровля частного дома. В Шебекино из-за удара БПЛА по многоквартирному дому повреждены остекление квартир и легковой автомобиль. Еще один дрон повредил частный дом и автомобиль, еще один - легковой автомобиль. В селе Маломихайловка беспилотник сдетонировал на территории частного дома, повредив остекление, фасад и легковой автомобиль.

В селе Бочковка Белгородского округа в результате атаки БПЛА повреждены гараж и забор частного дома.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа из-за детонации FPV-дрона повреждены два частных дома. В поселке Быценков дрон атаковал частный дом, повреждена кровля, информирует оперштаб.