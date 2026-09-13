Три человека ранены при атаках ВСУ в Брянской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Брянской области дроны атаковали велосипедиста и автомобиль, в результате чего пострадали трое человек, сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"Дрон-камикадзе атаковал велосипедиста в селе Воронок Стародубского округа. Мужчина получил множественные ранения. FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Сачковичи Климовского района. Осколочные ранения получили супруги, которые находились в машине", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Max.