Поиск

Три человека ранены при атаках ВСУ в Брянской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Брянской области дроны атаковали велосипедиста и автомобиль, в результате чего пострадали трое человек, сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"Дрон-камикадзе атаковал велосипедиста в селе Воронок Стародубского округа. Мужчина получил множественные ранения. FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Сачковичи Климовского района. Осколочные ранения получили супруги, которые находились в машине", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Max.

Брянская область Егор Ковальчук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 13 сентября

Летевший из Москвы в Анталью самолет сел в Минводах из-за неисправности

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 17 человек

Международный фестиваль молодежи официально стартовал в Екатеринбурге

 Международный фестиваль молодежи официально стартовал в Екатеринбурге

Нарушенное из-за аварии энергоснабжение на Камчатке восстановлено

Минпромторг предложил ввести госмониторинг цен на 24 вида продовольствия

 Минпромторг предложил ввести госмониторинг цен на 24 вида продовольствия

ВСУ более 10 раз атаковали дронами учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Число пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске выросло до 14 человек

Песков назвал эскалацией слова Зеленского о планах ударов по энергетике РФ

Ушаков заявил, что никакого ужесточения позиции РФ по украинскому урегулированию нет

 Ушаков заявил, что никакого ужесточения позиции РФ по украинскому урегулированию нет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11723 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3705 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов