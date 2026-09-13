Топливо по QR-кодам и сниженной цене будет в продаже в Севастополе в понедельник

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Топливо по QR-кодам со сниженной ценной будут продавать на автозаправочных станциях двух сетей в Севастополе в понедельник, также будет вестись свободная продажа, сообщается в канале правительства города в Max.

"Продажа трех видов топлива (Аи-95, Аи-95 NP и Аи-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит - 20 литров. Бензин марок Аи-92 и Аи-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей (...) На 7 АЗС "Атан" по QR-коду будет доступен бензин марки Аи-92 с 10:00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей", - говорится в сообщении.

На сети "ТЭС" в свободную продажу поступит дизельное топливо и ДТ NP с увеличенным до 40 литров лимитом. Также лимит 40 литров установлен для всех видов топлива на трех отдаленных АЗС.

Разрешен отпуск бензина Аи-92, ДТ и ДТ NP на сети "ТЭС" в канистры для заправки домашних генераторов.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.