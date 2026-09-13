Трамп пообещал отменить пошлины на ирландский виски

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - США отменят пошлины на ирландский виски, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп во время визита в Ирландию.

"Я собираюсь снять эти пошлины", - сказал Трамп, выступая во время турнира по гольфу.

Он отметил, что с такой просьбой к нему обратился премьер-министр Ирландии Михол Мартин и именитый ирландский гольфист Шейн Лоури.

Британские СМИ напоминают, что на ирландский виски действуют американские пошлины в 15%.