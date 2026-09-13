Ситуация с топливом в Ленобласти может улучшиться к началу октября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Власти Ленинградской области ожидают улучшения ситуации с поставками бензина на АЗС региона к началу октября, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Хочу сказать, что мы видим свет в конце туннеля: мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта. Сегодня по нашей просьбе несколько крупных нефтяных компаний приняли уже решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области. Некоторые даже в два раза, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте. Мы совместно прорабатываем варианты снижения пиковой нагрузки, рассматриваем возможность введения заправки по четным, нечетным номерам через день. Пока наша цель - это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчёта 20-30 литров в день", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в видеообращении к жителям, опубликованном в канале пресс-службы правительства региона в Max.

Глава региона отметил, что дизельное топливо остается в наличии на заправочных станциях. По его словам, временные трудности с поставками топлива в регионе являются последствиями недавних атак беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе Киришинефтеоргсинтез. В настоящее время власти совместно с крупными компаниями перестраивают цепочки поставок топлива через другие заводы.