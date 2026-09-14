Глава "Росатома" и гендиректор МАГАТЭ обсудят в Вене обстановку на ЗАЭС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проведут в понедельник переговоры в Вене.

Встреча пройдет на "полях" 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Стороны обсудят текущее положение дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

В минувшую пятницу двое военнослужащих погибли в результате атаки ВСУ на бензовозы, перевозившие дизельное топливо для нужд ЗАЭС. Удары были нанесены в непосредственной близости к периметру площадки станции.

По мнению Лихачева, МАГАТЭ "должно жестко осудить этот преступный акт с называнием виновных".

Кроме того, российская сторона проинформировала агентство о завершении ремонта внешней линии "Днепровской" на ЗАЭС. По данным "Росатома", ее осталось лишь запитать. Линия отключена с конца марта в результате повреждения опор ЛЭП.

В настоящее время РФ и МАГАТЭ договорились, что 35-я ротация инспекторов агентства пройдет на ЗАЭС на этой неделе.

7 сентября станция перешла на внешнее питание и работает в штатном режиме после восстановления линии "Ферросплавная-1". С 20 августа линия была отключена действием автоматики в связи с повреждением на украинской стороне. Нужды станции в электроэнергии обеспечивались за счет дизельных генераторов.

ЗАЭС получала электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1".