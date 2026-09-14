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Военнослужащие из стран АСЕАН отработали на полигоне в РФ вопросы гуманитарного разминирования

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие из Брунея, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин приняли участие в учениях по гуманитарному разминированию, прошедшему в России.

"Управление начальника инженерных войск ВС РФ совместно с партнерами из Лаоса в первой декаде сентября на полигоне Нижегородского гвардейского высшего военно-инженерного командного училища организовали учение стран АСЕАН и государств - партнеров Ассоциации по диалогу ("СМОА плюс") по гуманитарному разминированию", - сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что "при координации Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ в мероприятии приняли участие более 100 военнослужащих из Брунея, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин".

"Отработаны вопросы гуманитарного разминирования, особенности слаживания инженерных подразделений, обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, применения специальной техники. Активно использовались современные наземные робототехнические комплексы", - информирует российское военное ведомство.

Учение получило высокую оценку со стороны всех стран-участниц, подчеркивается в сообщении.

Заключительное заседание по итогам трехлетнего российско-лаосского председательства в экспертной рабочей группе "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию состоится в Лаосе в 2027 году, добавили в Минобороны.

АСЕАН ВС РФ
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