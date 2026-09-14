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ВС РФ сообщили об ударах дронами по окруженным ВСУ в Харьковской области

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки войск "Север" нанесли удары по окруженным в Харьковской области украинским подразделениям, их фортификационным сооружениям и технике, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Военная операция на Украине

"Операторы ударных БПЛА уничтожили блиндажи, пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ, находящуюся в окружении в зоне проведения СВО в Харьковской области", - говорится в сообщении министерства обороны.

"Нанесение огневого поражения противнику позволяет штурмовым группам группировки войск "Север" продвигаться вперед", - отметили в Минобороны РФ.

Удары FPV-дронами, оснащенными системой сброса осколочно-фугасных боеприпасов, наносились как по одиночным, так и по групповым целям, сообщили в ведомстве.

"Благодаря круглосуточной работе подразделений беспилотных систем создаются условия для расширения буферной зоны безопасности в Харьковской области", - сказали в министерстве обороны.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские войска сжимают кольцо окружения подразделений ВСУ в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В результате их действий под российский контроль перешло село Черняков.

Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" Роман Шкроба в воскресенье в интервью ИС "Вести" заявил, что в харьковском котле остаются заблокированными до 10 батальонов вооруженных сил Украины. По его словам, на данный момент площадь котла составляет более 400 кв. км.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Харьков
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