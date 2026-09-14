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ВСУ 90 раз за сутки атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 90 атаках с украинской стороны за прошедшие сутки, есть раненые.

"За минувшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в понедельник.

По его информации, удары были нанесены по Белгороду и 13 округам. ВСУ совершили пять обстрелов с применением артиллерии и 11 раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

Силами ПВО и других подразделений над регионом был сбит и подавлен 141 беспилотник.

В результате атак ранения получили четыре человека, среди которых девочка-подросток 13 лет. Двое пострадавших продолжают лечение в больнице, уточнил Шуваев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область ВСУ
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