ВСУ 90 раз за сутки атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 90 атаках с украинской стороны за прошедшие сутки, есть раненые.

"За минувшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в понедельник.

По его информации, удары были нанесены по Белгороду и 13 округам. ВСУ совершили пять обстрелов с применением артиллерии и 11 раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

Силами ПВО и других подразделений над регионом был сбит и подавлен 141 беспилотник.

В результате атак ранения получили четыре человека, среди которых девочка-подросток 13 лет. Двое пострадавших продолжают лечение в больнице, уточнил Шуваев.