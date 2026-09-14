Почти 130 дронов уничтожили над Брянской областью за сутки

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки дронов ВСУ на регион.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 129 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в мессенджере Мах в понедельник.

О последствиях атак не сообщается.