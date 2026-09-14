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В Армении заявили о приостановке поставок газа из РФ с 15 по 25 сентября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Поставка природного газа в Армению будет временно приостановлена в связи с проведением планово-профилактических и ремонтных работ на территории РФ, заявила компания "Газпром Армения".

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"В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу", - сообщила пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что в указанный период бесперебойное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений - за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

Армения практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В 2025 году "Газпром" поставил в страну около 2,7 млрд кубометров газа. Еще около 476 млн кубометров ежегодно поступает из Ирана в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию": Армения поставляет в Иран электроэнергию, в основном выработанную на Разданской ТЭС, а Иран в Армению - природный газ исходя из соотношения 3 кВт.ч за 1 куб. м газа.

Россия поставляет в Армению газ по цене $177,5 за 1 тыс. кубометров. Цена газа закреплена в соглашении, которое действует до конца 2026 года - начала 2027 года.

Армения РФ газ Газпром Армения
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