В Ереване заявили, что не получали от РФ уведомлений о пересмотре цен на газ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Поставки газа из России в Армению продолжаются в штатном режиме, уведомлений о пересмотре цен не получено, заявил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян.

"Какого-либо нового развития по вопросу поставок и цен на газ нет. Мы интенсивно и очень хорошо работаем с нашими коллегами из "Газпрома". Изменений нет. Газ получаем по действующему графику и ценам", - сказал Худатян в четверг журналистам.

По его словам, тариф на получаемый из РФ газ закреплен в соглашении, которое действует до конца 2026 - начала 2027 года.

На вопрос, может ли Россия повысить цену на газ для Армении, министр ответил: "Все в мире возможно, не могу сказать, возможно или нет. Но официального сообщения о пересмотре цены нет". "Мы управляем нашими рисками, в том числе, по части повышения цены. Позвольте не раскрывать скобки", - добавил Худатян.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил в министерство территориального управления и инфраструктуры Армении сообщение, в котором говорилось, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.