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В России завершается срок подачи заявлений о голосовании по месту нахождения

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Подать заявление на голосование на выборах в Госдуму и других совмещенных с ними выборах по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель" можно до 23:59 по Москве 14 сентября, сообщил Центризбирком.

Проголосовать по месту нахождения можно на федеральных (выборы депутатов Госдумы) и региональных (выборы высших должностных лиц или депутатов региональных парламентов) выборах. Заявление оформляется: через портал госуслуг, в МФЦ, в любой территориальной или участковой избирательной комиссии.

Механизм "Мобильный избиратель" позволяет гражданам: выбрать удобный избирательный участок; подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения; проголосовать на участке в день выборов, который выбрали, добавили в ЦИК.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут с 18 по 20 сентября.

Центризбирком МФЦ ЦИК Госдума
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