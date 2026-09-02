Число заявлений на онлайн-голосование на выборах в РФ превысило 2,6 млн

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Около 2,7 млн российских избирателей подали заявление на использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Дистанционное электронное голосование: 2 672 041 заявление", - говорится в презентации, которую Памфилова продемонстрировала на заседании ЦИК в среду.

Через механизм "Мобильный избиратель" по месту нахождения подано 936 328 заявлений, отмечается в презентации.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.