Начавшийся из-за атаки ВСУ пожар в детсаду в Севастополе потушен

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пожар на кровле детского сада в Севастополе, начавшийся в результате украинской атаки, потушили, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в понедельник.

"Возгорание полностью ликвидировано", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Как сообщалось, в одном из детсадов Севастополя после украинской атаки начался пожар на крыше, его оперативно локализовали пожарные подразделения Черноморского флота. Воспитанники находились в укрытии.

По словам губернатора, осколки сбитого БПЛА повредили крышу и два окна в городском автобусе, люди не пострадали.

В городе действовала воздушная тревога с 12:26 до 13:52. За это время нейтрализовано 18 БПЛА, сообщил Развожаев. По предварительным данным, пострадавших нет.