Поиск

Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили в Вене ситуацию на ЗАЭС и в Энергодаре

Гендиректор МАГАТЭ выразил готовность оказывать содействие по доставке топлива на ЗАЭС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ядерную и физическую безопасность ЗАЭС, а также ситуацию в Энергодаре, сообщила пресс-служба госкорпорации в понедельник.

"Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. (...) Главной темой разговора стали вопросы ядерной и физической безопасности ЗАЭС, а также ситуация в Энергодаре", - говорится в сообщении.

По словам Лихачева, за 4,5 месяца по ЗАЭС и Энергодару было нанесено более 750 ударов украинскими дронами и артиллерией. "С начала эскалации погибли 20 человек, из них девять сотрудников ЗАЭС, ранены более 100 человек", - приводит пресс-служба слова главы госкорпорации.

Лихачев обратил внимание Гросси на недавние удары ВСУ по бензовозам, доставлявшим топливо на ЗАЭС.

В РоссииГросси предупредил, что запас дизельного топлива на ЗАЭС скоро исчерпаетсяЧитать подробнее

"Гросси готов проработать варианты оказания содействия со стороны агентства в проведении подобных операций", - говорится в сообщении.

"Со своей стороны, Рафаэль Гросси подтвердил приверженность и секретариата МАГАТЭ, и свою личную взаимодействию с Россией по обеспечению безопасности ЗАЭС и готовность к продолжению диалога по этим вопросам", - сообщили в "Росатоме", добавив, что отдельно стороны затронули присутствие инспекторов МАГАТЭ на площадке станции.

"Стороны договорились оставаться в плотном контакте, в том числе по телефону", - подчеркнули в госкорпорации.

Встреча Лихачева и Гросси прошла в Вене "на полях" 70-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ. В консультациях также приняли участие: руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В минувшую пятницу двое военнослужащих погибли в результате атаки ВСУ на бензовозы, перевозившие дизельное топливо для нужд ЗАЭС. Удары были нанесены в непосредственной близости к периметру площадки станции.

ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси Алексей Лихачев Росатом Энергодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

При продаже топлива на бирже разрешили учитывать поставки тепловым и электростанциям

В Кузбассе установили рекорд России по изготовлению тыквенного варенья

 В Кузбассе установили рекорд России по изготовлению тыквенного варенья

Гросси предупредил, что запас дизельного топлива на ЗАЭС скоро исчерпается

Минтранс скоро внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

 Минтранс скоро внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

Песков допустил возможность побуждения Киева к большей гибкости усилиями других стран

 Песков допустил возможность побуждения Киева к большей гибкости усилиями других стран

Песков допустил отмену запрета на экспорт нефтепродуктов после насыщения рынка РФ

В Кремле поддержали стремление Кубы стать полноправным членом БРИКС

Россия за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта виски в 1,5 раза

За ночь над Ростовской областью сбили порядка 50 БПЛА, есть повреждения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11739 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3708 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов