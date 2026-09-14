Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили в Вене ситуацию на ЗАЭС и в Энергодаре

Гендиректор МАГАТЭ выразил готовность оказывать содействие по доставке топлива на ЗАЭС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ядерную и физическую безопасность ЗАЭС, а также ситуацию в Энергодаре, сообщила пресс-служба госкорпорации в понедельник.

"Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. (...) Главной темой разговора стали вопросы ядерной и физической безопасности ЗАЭС, а также ситуация в Энергодаре", - говорится в сообщении.

По словам Лихачева, за 4,5 месяца по ЗАЭС и Энергодару было нанесено более 750 ударов украинскими дронами и артиллерией. "С начала эскалации погибли 20 человек, из них девять сотрудников ЗАЭС, ранены более 100 человек", - приводит пресс-служба слова главы госкорпорации.

Лихачев обратил внимание Гросси на недавние удары ВСУ по бензовозам, доставлявшим топливо на ЗАЭС.

"Гросси готов проработать варианты оказания содействия со стороны агентства в проведении подобных операций", - говорится в сообщении.

"Со своей стороны, Рафаэль Гросси подтвердил приверженность и секретариата МАГАТЭ, и свою личную взаимодействию с Россией по обеспечению безопасности ЗАЭС и готовность к продолжению диалога по этим вопросам", - сообщили в "Росатоме", добавив, что отдельно стороны затронули присутствие инспекторов МАГАТЭ на площадке станции.

"Стороны договорились оставаться в плотном контакте, в том числе по телефону", - подчеркнули в госкорпорации.

Встреча Лихачева и Гросси прошла в Вене "на полях" 70-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ. В консультациях также приняли участие: руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В минувшую пятницу двое военнослужащих погибли в результате атаки ВСУ на бензовозы, перевозившие дизельное топливо для нужд ЗАЭС. Удары были нанесены в непосредственной близости к периметру площадки станции.