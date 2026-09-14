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Ликвидирован лесной пожар в заповеднике "Утриш" под Анапой

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили лесное возгорание в заповеднике "Утриш" под Анапой (Краснодарский край), сообщает оперативный штаб региона в понедельник.

В тушении пожара были задействованы 89 человек и 29 единиц техники. Привлекался вертолет Ми-8 МЧС России.

Как сообщалось, вечером в четверг в заповеднике под Анапой в районе Малого Утриша произошел природный пожар на площади 1,5 га. По данным на вечер пятницы, она выросла до 10 га.

Краснодарский край Анапа
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