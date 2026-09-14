В Курске после ракетной атаки повреждены сорок квартир и 12 автомобилей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн обновил информацию о повреждениях в Курске после ночной ракетной атаки.

"Сегодня с коллегами объехал ряд объектов, пострадавших этой ночью после ракетной атаки ВСУ. Посекло 12 автомобилей - отфиксируем, город поможет с выплатами. На утро специалисты зафиксировали порядка 70 обращений, пострадало порядка 40 квартир в МКД. По всем адресам отрабатывают комиссии - как уже говорил, обязательно поможем с восстановлением", - написал он в Мах.

Кроме того, в одном детском саду повреждены девять окон, входная дверь, кровля.

"Родители были оповещены, детей (их здесь воспитывается 93) сегодня решили оставить дома. Рядом есть сады - отрабатываем, чтобы на время ремонта перевести малышей туда. Коллектив за садик переживает - заверил, что всё будет в порядке, постараемся максимально быстро все последствия устранить", - добавил Хинштейн.

Также было повреждено здание психиатрической больницы - окна, фасад. Пациентов не перевозили, все продолжают лечиться в дневном стационаре.

В ночь на 14 сентября в Курске в результате ракетной атаки пострадали два человека.