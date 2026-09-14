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Прекращен ввоз в РФ семян и посадочного материала c документами Мексики, Чехии и Молдавии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор сообщает о прекращении ввоза в РФ семян и посадочного материала в сопровождении документов, выданных семеноводческими лабораториями Мексики, Чехии и Молдавии.

Согласно сообщению службы, это произошло в связи с тем, что в сентябре 2026 года закончился срок компетентности следующих лабораторий по испытанию семян сельхозрастений: национального референтного центра сельскохозяйственной безопасности и биобезопасности Мексики (с 7 сентября 2026 года) и государственного учреждения "Центральная фитосанитарная лаборатория" Молдавии (с 14 сентября 2026 года). Срок компетентности референс-лаборатории по идентификации ГМО и ДНК-дактилоскопии Чехии заканчивается 15 сентября 2026 года.

Эти лаборатории являлись единственными на территории данных стран, чья компетентность была подтверждена Россельхознадзором по итогам аудита в 2023 году.

"По истечении трех лет со дня проведения последнего аудита иностранные лаборатории подлежат повторному аудиту, который до настоящего времени не проведен в связи с отсутствием заявок от них, - говорится в сообщении. - Ввоз в Россию семенного материала в сопровождении документов, выданных этими лабораториями, невозможен до проведения повторного аудита. Россельхознадзор уведомил о данной ситуации государственные органы Мексики, Чехии и Молдавии".

Вместе с тем семенной материал из этих стран может поставляться в Россию с документами, выданными компетентными лабораториями других стран, прошедшими процедуру аудита, сообщает служба.

Россельхознадзор РФ Молдавия Чехия Мексика
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