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Россия представит 494 экспоната на выставке Africa Aerospace and Defence 2026 в ЮАР

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские предприятия представят 494 экспоната на международной выставке оборонной, аэрокосмической промышленности и технологий безопасности Africa Aerospace and Defence 2026, сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

В том числе на выставке будут представлены 30 образцов продукции военного назначения .

"Официальная российская делегация проведет встречи с иностранными партнерами по широкому спектру вопросов двустороннего военно-технического сотрудничества", - заявили в ФСВТС.

В виде моделей, макетов и других рекламных материалов продукции военного назначения на российской экспозиции запланирован показ беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними: БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационных моделям (изделие РБ-504П-Э), барражирующий боеприпас "Изделие 51Э" / "Изделие 52Э".

На выставке также представят различного типа ракеты: неуправляемая авиационная ракета С-8ДФМ, С- 8КОМ, С-8БМ, авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" РВВ-МД, РВВ-БД, корректируемые авиабомбы.

Кроме того, будет продемонстрировано стрелковое вооружение, в том числе пистолет Лебедева, автоматы Калашникова серии АК-100 и АК-200, автоматы Калашникова АК-12/15/19, модернизированный автомат Калашникова АК74М.

Выставка пройдет с 16 по 20 сентября в Претории (ЮАР). Организатором российской экспозиции выступает АО "Рособоронэкспорт".

ЮАР ФСВТС Рособоронэкспорт Орлан-10 Калашников
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