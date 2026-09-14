Минсельхоз подготовил предложения по льготному кредитованию аграриев в регионах с профицитом зерна

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил проект изменений в порядок льготного кредитования аграриев в регионах, где наблюдается избыток зерна.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, размещенному на сайте regulation.gov.ru, проект предусматривает "пролонгацию льготных краткосрочных кредитов для предприятий, занятых в растениеводстве, в субъектах РФ, в которых объем производства зерновых и зернобобовых культур превышает на 190 процентов объем их потребления и составляет не менее 2 млн тонн". Эта же мера предусмотрена для аграриев регионов, на территориях которых произошла техногенная чрезвычайная ситуация регионального характера, повлекшая ограничение производства, реализации и транспортировки сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, предлагается восстановить льготную ставку на срок до одного года по льготным краткосрочным кредитам, привлеченным в 2025 и 2026 годах и переведенным в текущем году на коммерческую ставку для заемщиков, у которых доля дохода от реализации зерна и зернобобовых культур в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) составляет не менее 70% за календарный год и которые работают в регионах, где есть профицит зерна.

Как сообщалось, кроме этого, для активизации реализации зерна Минсельхоз рассматривает альтернативные Азово-Черноморскому бассейну экспортные маршруты, а также проведение закупочных интервенций в объеме от 1 млн до 3 млн тонн. Экспортный спрос на зерно снизился из-за проблем с судоходством в южных регионах и повреждения портовой инфраструктуры украинскими беспилотниками.