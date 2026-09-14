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Банк России пообещал регулярное раскрытие объема продаж акций, купленных по разрешениям

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Банк России будет регулярно раскрывать данные по объемам продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков. Общий объем продаж таких ценных бумаг в последние три месяца составил около 1 млрд рублей.

"По оценкам Банка России, указанный объем не оказал значимого влияния на ценообразование финансовых инструментов на российском фондовом рынке: его доля в общем объеме торгов акциями на вторичном рынке не превысила 0,01%", - говорится в документе.

Львиная доля от общего показателя - 810 млн рублей - пришлась на продажу акций на биржевых торгах в безадресном режиме в июне, следует из данных, приведенных ЦБ. Еще на 170 млн рублей были проданы акции во внебиржевом контуре, и в сумме за июнь показатель составил 0,99 млрд рублей. В июле и августе имели место продажи символического объема - соответственно 40 млн и 30 млн рублей (как и в июне, только акции, весь объем - на биржевых торгах).

Банк России ЦБ РФ
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