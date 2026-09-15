Генсек ОДКБ не исключает возможность диалога с НАТО

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В ОДКБ не исключают возможность развития диалога с НАТО, несмотря на прежние безрезультатные попытки, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков.

"Когда-то мы предлагали диалог Организации Североатлантического договора. Эти действия не дали результата, тем не менее, ОДКБ сохраняет приверженность прагматичному подходу и не считает, что перспектив диалога не существует", - говорится в статье Масадыкова, опубликованной в журнале "Национальная оборона".

Генсек отметил, что также ОДКБ не могут не беспокоить такие явления, "как воинственная риторика стран НАТО в адрес ряда государств - членов ОДКБ и создание военной инфраструктуры на границах с зоной ответственности Организации".

По словам Масадыкова, такое положение дел не отвечает интересам ни одной страны или международного объединения, преследующего конструктивные цели.

Генсек подчеркнул, что стратегический интерес ОДКБ - мир и условия для сотрудничества в евразийском регионе. "Мы делаем ставку на взаимодействие с нашими традиционными международными партнерами в лице ООН, ШОС и СНГ, развиваем отношения с новыми объединениями - такими как Африканский союз", - сказал он.

Масадыков сообщил, что в ОДКБ видят целесообразность возобновления работы с ОБСЕ. "По-прежнему убежден в том, что у этой организации есть значительный потенциал, который можно использовать для реализации ее изначальной задачи - укрепления безопасности в Европе", - отметил он.