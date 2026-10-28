Армения не намерена возвращаться в ОДКБ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Армения не намерена менять свою позицию и возвращаться в ОДКБ, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Словении Тоне Кайзером.

"Мы уже давно прекратили участие в работе этой организации, заморозили членство. Если другие члены структуры или секретариат делают комментарии, то напрасно", - сказал Мирзоян.

"Мы нашу позицию не поменяем и не видим наше возвращение в ОДКБ", - добавил министр.