Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Новосибирской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,4 зафиксирован вечером в понедельник на юге Новосибирской области примерно в 12 км к востоку от города Искитима, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 17:01 по Москве (21:01 по местному времени) землетрясения находился примерно в 4,3 км юго-восточнее села Барабка в Искитимском районе.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,5 балла по шкале MSK-64.

Ранее в этом районе уже фиксировались землетрясения аналогичной силы.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, в зоне, где произошло землетрясение, возможны достаточно значительные сейсмособытия магнитудой более 5.

С 2013 года в этой зоне зафиксировано более 550 техногенных землетрясений (не карьерных взрывов), самое сильное - 27 ноября 2023 года, оно имело магнитуду 4,64 и ощущалось в новосибирском Академгородке.

На сейсмоактивность в данном районе влияют горные работы в Горловском бассейне - выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаг таких землетрясений находится на небольшой глубине, за основным толчком не следуют афтершоки.

В настоящее время сейсмичность Горловского бассейна отслеживают две сейсмостанции, к ним планируется присоединить еще одну станцию. Также сейсмичность в этой зоне отслеживается с помощью станций, установленных на Новосибирской ГЭС

Горловский угольный бассейн расположен на правобережье Оби в административных границах Новосибирской области в 37 км к югу от Новосибирска, на юге Искитимского района. Месторождения бассейна характеризуются повышенной угленасыщенностью. Угли бассейна представлены антрацитами.