Поиск

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Новосибирской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,4 зафиксирован вечером в понедельник на юге Новосибирской области примерно в 12 км к востоку от города Искитима, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 17:01 по Москве (21:01 по местному времени) землетрясения находился примерно в 4,3 км юго-восточнее села Барабка в Искитимском районе.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,5 балла по шкале MSK-64.

Ранее в этом районе уже фиксировались землетрясения аналогичной силы.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, в зоне, где произошло землетрясение, возможны достаточно значительные сейсмособытия магнитудой более 5.

С 2013 года в этой зоне зафиксировано более 550 техногенных землетрясений (не карьерных взрывов), самое сильное - 27 ноября 2023 года, оно имело магнитуду 4,64 и ощущалось в новосибирском Академгородке.

На сейсмоактивность в данном районе влияют горные работы в Горловском бассейне - выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаг таких землетрясений находится на небольшой глубине, за основным толчком не следуют афтершоки.

В настоящее время сейсмичность Горловского бассейна отслеживают две сейсмостанции, к ним планируется присоединить еще одну станцию. Также сейсмичность в этой зоне отслеживается с помощью станций, установленных на Новосибирской ГЭС

Горловский угольный бассейн расположен на правобережье Оби в административных границах Новосибирской области в 37 км к югу от Новосибирска, на юге Искитимского района. Месторождения бассейна характеризуются повышенной угленасыщенностью. Угли бассейна представлены антрацитами.

Новосибирск Новосибирская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

 Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

Физлица владеют более 90% дефолтных бондов "ЕвроТранса"

Что произошло за день: понедельник, 14 сентября

В Палате представителей Конгресса начнут обсуждать законопроект о санкциях против России

Постпреды ЕС договорились продлить некоторые санкции против России на одну неделю

Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд

 Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд

Нефинансовые российские компании в августе сократили продажу валюты до $18,8 млрд

Индекс МосБиржи обновил трехмесячный пик на заявлениях Трампа

ВС России нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины

Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не бить по объектам энергетики

 Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не бить по объектам энергетики
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3717 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11745 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов