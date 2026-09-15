ВДВ усиливают давление на подразделения ВСУ вблизи Запорожья

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие из состава Новороссийской горной дивизии Воздушно-десантных войск усилили давление на подразделения украинской армии вблизи города Запорожье, который находится под контролем противника, сообщило во вторник Министерство обороны РФ.

"На ореховском направлении подразделения новороссийских десантников наращивают давление на передовые позиции противника вблизи областного центра Запорожской области, находящегося под контролем ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны России.

В частности, сообщается, что операторы ударных БПЛА подразделений из состава дивизии "уничтожили живую силу и наземные роботизированные комплексы ВСУ вблизи города Запорожье".

За один вылет поражены четыре наблюдательных пункта противника, несколько его роботизированных платформ и пехота ВСУ, информирует ведомство.

Минобороны опубликовало видеокадры работы расчётов ударных FPV-дронов подразделений беспилотных систем (БпС) ВДВ группировки войск "Днепр" по уничтожению боевой техники и живой силы противника вблизи областного центра.

В сообщении отмечено, что подразделения войск БпС "играют важную роль в продвижении группировки в Запорожской области".