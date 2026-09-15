Склад Ozon поврежден в Таганроге после массированной ракетной атаки

Также пострадали склады сельхозпредприятий, дома, магазин

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В результате массированной ракетной атаки на Таганрог поврежден склад Ozon, склады сельхозпредприятий, заявил губернатор Ростовской Области Юрий Слюсарь во вторник.

"В результате ракетной атаки повреждены: остекление двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Озон", - написал глава региона в мессенджере Max.

Он также сообщил о множественных последствиях на земле, по оперативным данным, погибших и пострадавших нет.

Экстренные службы работают на местах происшествий, добавил губернатор.