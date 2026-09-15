Режим ЧС из-за лесных пожаров отменен в Якутии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Режим ЧС в лесах регионального характера, введенный в Якутии с июля, отменен, соответствующий указ подписал 14 сентября глава Якутии Айсен Николаев.

Согласно документу, причиной снятия режима ЧС стало завершение ликвидации крупных лесных пожаров в охраняемой зоне.

Как сообщалось, с 10 июля в республике действовал режим ЧС регионального характера из-за сложной лесопожарной обстановки.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. По данным Авиалесоохраны, в 2024 году площадь природных пожаров в республике составила около 3,25 млн га.

В 2025 году власти Якутии назвали борьбу с пожарами одной из самых успешных за несколько десятилетий.