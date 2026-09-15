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БПЛА атаковали промпредприятие в Самарской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Самарская область подверглась минувшей ночью атаке БПЛА, повреждено промышленное предприятие, уничтожено 40 беспилотников сообщил глава региона Вячеслав Федорищев во вторник.

"Всего было поражено более 40 беспилотников (...) Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов (выбиты стекла). Ведет работу оперативный штаб", - написал губернатор в мессенджере Max.

Ранее сообщалось о массированной ракетной атаке на Ростовскую область, в Таганроге был поврежден склад Ozon.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Самарская область беспилотники промпредприятие
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