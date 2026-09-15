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Экс-ректор Томского политеха осужден по делу о злоупотреблении полномочиями

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Томска признал виновным в злоупотреблении полномочиями бывшего ректора Томского политеха (ТПУ) Дмитрия Седнева и приговорил его к условному сроку, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Томской области.

"Седнев Д. А. признан виновным (...) назначено наказание 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме того, суд удовлетворил иск ТПУ о взыскании с осужденного почти 2 млн 107,5 тыс. рублей ущерба.

Седневу инкриминировали ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, он необоснованно выплатил 2,1 млн рублей директору инженерной школы. Изначально экс-ректора оправдали, но прокуратура добилась пересмотра дела.

В ноябре 2025 года Седнева оправдали по другому делу - о злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Следствие утверждало, что ректор трудоустроил в вуз человека, который фактически не исполнял обязанности, однако получил более 5 млн рублей. Приговор отменили и при новом рассмотрении Седнева приговорили к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. рублей.

Седнев руководил вузом с июля 2021 года до апреля 2023 года.

Томск ТПУ
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