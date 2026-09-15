В шести аэропортах Поволжья сняты ограничения на полеты

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Чебоксар и Ульяновска возобновили обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Самара (Курумоч), Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Также вернулся к штатной работе ульяновский аэропорт (Баратаевка).