Нвд Воронежской область ликвидировано 16 БПЛА

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Минувшей ночью над Воронежской областью ликвидированы 16 беспилотников, заявил губернатор Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и семью районами области были обнаружены и уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в Max.

В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждено остекление, крыши и фасады четырех частных домов, уточнил глава региона.