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Нвд Воронежской область ликвидировано 16 БПЛА

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Минувшей ночью над Воронежской областью ликвидированы 16 беспилотников, заявил губернатор Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и семью районами области были обнаружены и уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в Max.

В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждено остекление, крыши и фасады четырех частных домов, уточнил глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Воронежская область БПЛА
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