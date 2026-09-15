ВС РФ нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли очередные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемых для перевозки военных грузов из Европы, сообщили в Минобороны России.

"В западных регионах Украины продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы", - заявили в военном ведомстве.

В министерстве также заявили, что российские военные нанесли удар в порту Черноморск по сухогрузу и парому, связанным с украинской армией.

"В порту Черноморск поражены морское судно типа "сухогруз" и паром типа "РО-РО", доставившие грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - сообщило Минобороны РФ о результатах ночных ударов по целям на Украине.



