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ВС РФ нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли очередные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемых для перевозки военных грузов из Европы, сообщили в Минобороны России.

"В западных регионах Украины продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы", - заявили в военном ведомстве.

В министерстве также заявили, что российские военные нанесли удар в порту Черноморск по сухогрузу и парому, связанным с украинской армией.

"В порту Черноморск поражены морское судно типа "сухогруз" и паром типа "РО-РО", доставившие грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - сообщило Минобороны РФ о результатах ночных ударов по целям на Украине.


Хроника 24 февраля 2022 года – 15 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны России Украина
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