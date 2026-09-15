Четверо пострадали при утечке хладагента на российском судне в Южной Корее

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Утечка хладагента произошла на российском судне "Калтан" в южнокорейском порту Пусан, есть пострадавшие, сообщило Генконсульство РФ в Пусане.

"15 сентября около 08:37 (по местному времени) на российском рыболовном судне "Калтан" в порту Камчхон (г. Пусан) произошла утечка хладагента. В результате аварии пострадали четыре гражданина России, один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавили в генконсульстве. Дипломаты находится в постоянном контакте с капитаном судна и местными властями.