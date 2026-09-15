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Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 222 беспилотников ВСУ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что дроны нейтрализованы над Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областями, Татарстаном, Крымом и над акваторией Черного моря.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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